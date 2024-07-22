Количество «умных светофоров» в Казани к 2025 году увеличится до 236

В Казани к 1 января 2025 года количество «умных светофоров» увеличится до 236 единиц. Об этом сообщил председатель Комитета по транспорту исполкома столицы Татарстана Алексей Сидоров на деловом понедельнике.
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