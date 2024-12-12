Американские системы минирования для Украины

США собираются передать Украине системы минирования трёх типов и боеприпасы для них. Предполагается, что они помогут украинским формированиям сковывать манёвр российских войск и тем самым влиять на ход боёв.
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