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Царьград

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Правительство регламентирует регистрацию доменов в зонах .RU и .РФ

Правительство регламентирует регистрацию доменов в зонах .RU и .РФ

С 1 сентября вступил в силу закон о централизованной регистрации доменов в зонах .RU и .РФ. Регистрация возможна только для российских юрлиц, включенных в госреестры, при обязательной идентификации.

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