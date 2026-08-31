Правительство регламентирует регистрацию доменов в зонах .RU и .РФ

С 1 сентября вступил в силу закон о централизованной регистрации доменов в зонах .RU и .РФ. Регистрация возможна только для российских юрлиц, включенных в госреестры, при обязательной идентификации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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