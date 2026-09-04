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Новости Липецка

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Липчанка обвиняется в покушении на мошенничество на 1,7 млн рублей

Липчанка обвиняется в покушении на мошенничество на 1,7 млн рублей

Девушка должна была забирать деньги у обманутых граждан и передавать сообщникам, но была задержана при попытке получить от пенсионерки 1,7 млн рублей.

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