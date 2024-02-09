Путин: Россия и Украина рано или поздно договорятся

Рано или поздно Москва и Киев договорятся, и отношения между братскими народами восстановятся. Об этом российский лидер Владимир Путин заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, его текст 9 февраля опубликован на сайте Кремля.
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