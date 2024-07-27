Ивлеева сравнила открытие Олимпиады в Париже с «голой» вечеринкой

Настя Ивлеева поделилась своими мыслями об открытии Олимпийских игр в Париже. По ее словам, мероприятие оставило неоднозначное впечатление и уступало по зрелищности скандальной вечеринке с «голым» дресс-кодом, которую она организовала в московском клубе в конце 2023 года.