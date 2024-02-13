Экс-хоккеист Рыбин: Овечкин точно побьет рекорд Гретцки

Бывший хоккеист московского "Спартака" и петербургского СКА Максим Рыбин выразил уверенность, что российскому нападающему "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину покорится снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
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