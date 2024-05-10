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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Программист Final Fantasy 3 настолько легендарен, что 16 лет на возрождение игры пон...

Программист Final Fantasy 3 настолько легендарен, что 16 лет на возрождение игры пон...

Программист Final Fantasy 3 настолько легендарен, что 16 лет на возрождение игры понадобилось именно из-за его кодаМежду оригинальным релизом Final Fantasy III и ее ремейков для Nintendo DS прошло 16 лет, а для выхода игры на современных платформах в рамках пиксельного ремастера потребовалось еще 15 лет.

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