Проект бюджета Карелии на 2024 год принят в первом чтении

Председатель парламента Элиссан Шандалович рассказал о приоритетах главного финансового документа. Депутаты Законодательного собрания приняли в первом чтении проект закона «О бюджете Республики Карелия на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».
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