Страна и люди
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Страна и люди

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В Германии допускают запуски ракет ПВО из стран НАТО для защиты Украины

В Германии допускают запуски ракет ПВО из стран НАТО для защиты Украины

В бундестаге допустили применение западной ПВО для защиты Украины из стран НАТО Использование систем ПВО для защиты неба Украины с территории соседних стран НАТО, в том числе Румынии и Польши, «снимет нагрузку с украинской ПВО и позволит ей защитить фронт», считает часть немецких парламентариевФото: Sean Gallup / Getty Images В бундестаге Германии допустили возможность использования западных систем ПВО с территории НАТО для защиты воздушного пространства над приграничными регионами Украины, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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Комментарии
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Eduard
Занимайтесь своей Германией и не лезьте в страны Третьего мира!
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9 час.
Eduard
Мы возьмем и высадимся в Берлине в качестве защиты нашего Прсольства!
Ответить
9 час.

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