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Искусство инвест-питча: как общаться с инвесторами и банками, чтобы получить деньги

Искусство инвест-питча: как общаться с инвесторами и банками, чтобы получить деньги

Михаил Свободин - Управляющий партнер VS Consulting. Привлечение финансирования, будь то заемный капитал от банков или венчурные инвестиции, — один из самых стрессовых этапов для любого бизнеса.

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