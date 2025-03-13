На Москву обрушится 9-балльный шторм, достанется и Рязани

В пятницу, 14 марта, в Москве ожидается штормовой ветер с порывами до 18–23 м/с. Это соответствует 9-бальному шторму по шкале БофортаВ пятницу, 14 марта, в Москве ожидается штормовой ветер с порывами до 18–23 м/с.
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