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Татар-информ

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Полвека скорости: «КАМАЗ-мастер» отметил 50 лет автоспорта в Набережных Челнах

Полвека скорости: «КАМАЗ-мастер» отметил 50 лет автоспорта в Набережных Челнах

Журналист «ТИ-Спорта» побывал в пресс-туре, организованном командой «КАМАЗ-мастер», и на церемонии празднования 50-летия автоспорта в Набережных Челнах.

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