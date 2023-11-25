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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Зарема Салихова: «Все смеялись над Кубой, покупавшей бутсы в Волгограде. А у РПЛ пять лет нет красных мячей для игры зимой. Это так же смешно, не правда ли?»

Зарема Салихова: «Все смеялись над Кубой, покупавшей бутсы в Волгограде. А у РПЛ пять лет нет красных мячей для игры зимой. Это так же смешно, не правда ли?»

Матч 16-го тура Мир РПЛ «Балтика» – «Спартак» (0:2) прерывался в начале первого тайма на несколько минут – поле очищали от снега.

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