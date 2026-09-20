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Сальдо назвал атаку ВСУ на автобус попыткой сорвать выборы в Херсонской области

Сальдо назвал атаку ВСУ на автобус попыткой сорвать выборы в Херсонской области

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что атака Вооруженных сил Украины на автобус в регионе, в результате которой погибла член участковой избирательной комиссии, была направлена на срыв выборов.

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