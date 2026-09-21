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Воронежские новости

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В Нижнем Мамоне Воронежской области сняли карантин по бешенству

В Нижнем Мамоне Воронежской области сняли карантин по бешенству

Карантин по бешенству, действовавший в селе Нижний Мамон Верхнемамонского района, отменён. Ограничения сняли 21 сентября.

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