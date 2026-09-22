Аршавин назвал своего кандидата на «Золотой мяч»

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, кому бы отдал «Золотой мяч» по итогам 2026 года. По мнению экс-футболиста, главным кандидатом является Лионель Месси.
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