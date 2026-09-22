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Спорт Уик-Энд

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Аршавин назвал своего кандидата на «Золотой мяч»

Аршавин назвал своего кандидата на «Золотой мяч»

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, кому бы отдал «Золотой мяч» по итогам 2026 года. По мнению экс-футболиста, главным кандидатом является Лионель Месси.

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