Илон Маск сорвал диверсию ВСУ в Крыму? Миллиардер высказался об обвинениях CNN

Илон Маск высказался о сообщениях в свой адрес по поводу срыва диверсии ВСУ в Крыму.Накануне скандальный телеканал CNN сообщил, что американский предприниматель Илон Маск поручил ограничить работу спутникового интернета Starlink в районе Крыма.