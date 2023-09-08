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Илон Маск сорвал диверсию ВСУ в Крыму? Миллиардер высказался об обвинениях CNN

Илон Маск сорвал диверсию ВСУ в Крыму? Миллиардер высказался об обвинениях CNN

Илон Маск высказался о сообщениях в свой адрес по поводу срыва диверсии ВСУ в Крыму.Накануне скандальный телеканал CNN сообщил, что американский предприниматель Илон Маск поручил ограничить работу спутникового интернета Starlink в районе Крыма.

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