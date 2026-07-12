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Дачно-огородные радости

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Кулинария>Торт КАРАМЕЛЬНАЯ Девочка!

Торт КАРАМЕЛЬНАЯ Девочка РЕЦЕПТ (18 см) Коржи: 370 г вареной сгущенки 2 яйца (105 г) щепотка соли 70 г сливочного масла 170 г муки 12 г разрыхлителя Крем: 400 г сметаны (25%) 500 г маскарпоне (или творожный сыр) 150-200 г вареной сгущенки Малиновый конфитюр: 100 г малинового пюре 5 г крахмала 15 г сахара 150 г грецких орехов для обсыпки ИНГРЕДИЕНТЫ для карамельной основы 1) ДЛЯ карамельной основы: 100 гр сахара 200 гр молока 20 гр сливочного масла из этих продуктов получится примерно 200 гр готовой карамельной основы.

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