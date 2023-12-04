Безбарьерная среда: Ленобласть изучает инновации общественного транспорта Петербурга

В Ленобласти решили по примеру Петербурга внедрять «говорящие» автобусы. Умные машины будут подсказывать пассажирам с ограниченными возможностями здоровья, когда приедет нужный автобус, а также просигналят водителю, что на остановке его ждет нуждающийся в помощи пассажир.
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