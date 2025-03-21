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Кейн забил 70-й гол за сборную Англии. Харри – лучший бомбардир в истории команды

Форвард отметился голом в игре отбора ЧМ-2026 против Албании (2:0). Напомним, Кейн – лучший бомбардир в истории сборной Англии.

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