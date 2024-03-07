Сотрудники полиции самого северного района Тюменской области поздравили женщин с наступающим 8 марта

В Тюменской области в рамках Всероссийской акции «8 Марта - В каждый Дом» участковые уполномоченные полиции, инспекторы по делам несовершеннолетних и автоинспекторы поздравляют представительниц прекрасной половины человечества с Международным женским днем.
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