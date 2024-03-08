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Нет прав? Почему Украина не может чинить американские гаубицы M777

Нет прав? Почему Украина не может чинить американские гаубицы M777

Натовские гаубицы М777, поставленные Украине, так и остаются разбитыми на поле боя. Проблема в том, что у украинских компаний нет разрешения на их ремонт из-за ограничений, прописанных в законе США, сообщил журнал Foreign Policy.

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