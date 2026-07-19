Чирек гасыр эчендә алтын бәясе 12 тапкыр арткан

Дөньяда алтын бәясе узган гасыр ахырыннан 2025 елга кадәр 12 тапкыр арткан, дип белдерде Гайдар институтының иң яхшы халыкара практикаларны анализлау лабораториясе мөдире Антонина Левашенко РИА Новости агентлыгына.
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