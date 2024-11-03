Вспомнили даже про джавелины. У Зеленского храбрятся и строят планы договориться с Трампом

Публично отказавшееся от поддержки обеих кандидатов на пост президента США издание The Washington Post утверждает со ссылкой на свои киевские источники, что в окружении Владимира Зеленского, несмотря на целый ряд негативных сигналов из США, все еще оптимистично настроены относительно потенциального президентства Дональда Трампа и считают, что им будет легче найти общий язык с ним.