Леус: дожди закончатся и станет теплее

В субботу влияние циклона на погоду в Северной столице начнет ослабевать Циклон, который последние несколько дней портил погоду в Петербурге, сегодня, наконец, начнет ослабевать, сообщил синоптик Михаил Леус в своем телеграм-канале.
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