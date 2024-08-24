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Петербургский дневник

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Леус: дожди закончатся и станет теплее

Леус: дожди закончатся и станет теплее

В субботу влияние циклона на погоду в Северной столице начнет ослабевать Циклон, который последние несколько дней портил погоду в Петербурге, сегодня, наконец, начнет ослабевать, сообщил синоптик Михаил Леус в своем телеграм-канале.

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