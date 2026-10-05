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Царьград

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Гематолог Тарновский объяснил факторы риска тромбоза

Гематолог Тарновский объяснил факторы риска тромбоза

Гематолог Радион Тарновский из клиники Ройтберга рассказал о факторах, увеличивающих риск тромбоза, таких как возраст, операции и неподвижность.

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