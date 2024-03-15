Водитель Volkswagen Tiguan погиб при столкновении с фурой на трассе "Тула – Новомосковск"

Подробности дорожно-транспортного происшествия, случившегося утром 15 марта на 21-м километре автодороги "Тула-Новомосковск" Киреевского района в районе города Болохово, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Тульской области.
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