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Водитель Volkswagen Tiguan погиб при столкновении с фурой на трассе "Тула – Новомосковск"

Водитель Volkswagen Tiguan погиб при столкновении с фурой на трассе "Тула – Новомосковск"

Подробности дорожно-транспортного происшествия, случившегося утром 15 марта на 21-м километре автодороги &quot;Тула-Новомосковск&quot; Киреевского района в районе города Болохово, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Тульской области.

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