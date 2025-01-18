ВОЙНА И МИР...

А кто сказал, что нам нужен Львов? Но выхода к Чёрному морю у Украины быть не должно и мы должны граничить с ПМР!!!! Это точно. А ещё Зеленский и другие, плюс туристы должны бы уже давно сдохнуть, а Западная Украина должна прочувствовать что такое война.

Сергей Дмитриев

Диванные стратеги разных мастей! Загляните немножко в недавнюю историю: подобный, один в один, случай имел уже место - Похабный Брестский мир. ...И надо исходить из того, что никакой Украины не было и нет, как той же мовы. Это всё пузыристая выдумка Грушницкого. Все эти, т.н. украинцы и внешне и по ментальности, чистой воды русские, подпорченные хуторской спесью. И русские никогда не крысились на мову и с удовольствием цитировали забавные обороты речи. ...И весь этот кровавый базар случился ушлым использованием непритязательной оговорочки "...плоть до отделения" , которая долго воспринималась как фигура речи, невозможная для реализации. Но спецы по раздорам раскопали её глубинный смысл и пустили в оборот.