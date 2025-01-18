СССР-Россия
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СССР-Россия

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  • Silver Kont
    А с чего бы за превышение самообороны водилу сажать? Первый предупредительный в воздух сделал, а потом  в туловище......"Мигранты избивал...
  • Валерий Протасов
    100% правильные мысли!ВОЙНА И МИР...
  • Иринушка
    Сначала на зону, потом в кишлак. А директора тоже выгнать с работы и наказать."Мигранты избивал...

ВОЙНА И МИР...

ВОЙНА И МИР...

Примерно об этом написал перед самым Новым годом один из самых известных писателей-фронтовиков, лауреат премии «Слово» за 2024 год Дмитрий Филиппов: Видит Бог, не хотел я высказываться на эту тему, но поднявшийся вой турбопатриотов по поводу возможных мирных переговоров не оставляет шанса.

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Комментарии
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TF
Tatyana Fedotova
А кто сказал, что нам нужен Львов? Но выхода к Чёрному морю у Украины быть не должно и мы должны граничить с ПМР!!!! Это точно. А ещё Зеленский и другие, плюс туристы должны бы уже давно сдохнуть, а Западная Украина должна прочувствовать что такое война.
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15 час.
Сергей Дмитриев
Диванные стратеги разных мастей! Загляните немножко в недавнюю историю: подобный, один в один, случай имел уже место - Похабный Брестский мир. ...И надо исходить из того, что никакой Украины не было и нет, как той же мовы. Это всё пузыристая выдумка Грушницкого. Все эти, т.н. украинцы и внешне и по  ментальности, чистой воды русские, подпорченные хуторской спесью. И русские никогда не крысились на мову и с удовольствием цитировали забавные обороты речи. ...И весь этот кровавый базар случился ушлым использованием  непритязательной  оговорочки &quot;...плоть до отделения&quot; , которая долго воспринималась как фигура речи, невозможная для реализации. Но спецы по раздорам раскопали её глубинный смысл и пустили в оборот.
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15 час.
Валерий Протасов
100% правильные мысли!
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5 час.

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