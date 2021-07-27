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Того Советского Союза, о котором напоминает нам наша память, больше никогда не будет. Так что нечего и вспоминать

Того Советского Союза, о котором напоминает нам наша память, больше никогда не будет. Так что нечего и вспоминать

ИстПросвет Почему 75 процентов россиян мечтают вернуться в СССР Первые 40 лет я прожил в Советском Союзе.

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Валера Юшков
"Никогда" Так считают прихватизаторы, их надо наказать .
Нина Толкачева
Анонимному автору: Ты не хочешь вспоминать, и не вспоминай. Наслаждайся гнилью и плесенью нынешнего российского капитализма. Только не задохнись в мерзостных испарениях. Память, воспоминания - значительнейшая часть жизни человека, его психологическая и нравственная опора в настоящем. Ведь жизнь - это миг между прошлым и будущим. Прошлое - это воспоминания, будущее - это планы и надежды. Миллионы и миллионы людей лишены надежд на будущее, и им не на что строить планы. В жизни многих держат только светлые и добрые воспоминания. Среди гнилостных испарений настоящего только они помогают оставаться людьми, сохранять честь, достоинство, здравый смысл. Верные прислужники нынешней неолиберальной власти из кожи вон лезут, чтобы заставить людей добровольно отказаться от воспоминаний, смириться перед людоедским настоящим и не надеяться на достойное будущее. Чтобы сделать из людей существ без смысла, без идейного стержня, без нравственной и моральной опоры, им осталось только покончить с памятью о советском прошлом. Автор, хочешь быть пустой физической оболочкой без чувств, надежд, воспоминаний - будь. Но не надейся и не пытайся сделать такими же живыми трупами и других. Не получится!

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