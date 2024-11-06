Новости фронта на утро 6 ноября: перекрытие «кислорода» для ВСУ, броски вглубь

Курская область: восстановлен контроль участка Госграницы у населенного пункта Новый Путь. На других участках линии фронта без изменений, беспилотники новых моделей отрабатывают места дислокации боевиков армии киевского режима и технику.
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