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Царьград

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ЮНИСЕФ запросил $65,7 млн для помощи Венесуэле после землетрясений

ЮНИСЕФ запросил $65,7 млн для помощи Венесуэле после землетрясений

ЮНИСЕФ необходимы 65,7 млн долларов для помощи 470 тыс. пострадавших от июньских землетрясений в Венесуэле.

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