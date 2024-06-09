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Лидер сборной Украины по регби подставил свое подразделение под удар авиации РФ

Украинский регбист Владимир Яворский, который играл за сборную страны, а потом себе на горе вступил в ВСУ, отказался выполнить приказ о отступлении под Часовым Яром, сообщает военный корреспондент Евгений Лисицин в своем Telegram-канале.

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