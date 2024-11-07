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Жирков о драке в дерби: «Зачем Литвинову совать руки в лицо Роше? Провокация. Тот, кто бил по лицу, получит больше, а Руслан отделается красной»

В субботу ЦСКА уступил «Спартаку» (0:2) в матче 14‑го тура МИР РПЛ. Во втором тайме на поле произошла массовая потасовка, после которой Руслан Литвинов и Виллиан Роша были удалены с поля.

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