Путин подписал указы о лишении Wintershall и OMV долей в СП с "Газпромом"

Президент России Владимир Путин подписал указы, согласно которым германская Wintershall и австрийская OMV потеряли свои права в компаниях, занимающихся разработкой Южно-Русского месторождения и Ачимовских отложений Уренгойского месторождения.
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