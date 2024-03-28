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Водородный поезд установил мировой рекорд автономности. Он проехал почти 3000 км без остановки

Водородный поезд установил мировой рекорд автономности. Он проехал почти 3000 км без остановки

Разработанный швейцарской компанией Stadler поезд на водородном топливе FLIRT H2 установил новый мировой рекорд Гиннесса по запасу хода на одной заправкеНа испытательном полигоне в американском штате Колорадо управляемый инженерами Stadler поезд проехал без остановки 2803 километра за 46 часов.

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