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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Итоговая таблица общего этапа ЛЧ: «Ливерпуль» – 1-й, «Барса» – 2-я, «Реал» – 11-й, «Бавария» – 12-я, «Ювентус» – 20-й, «Ман Сити» – 22-й

Итоговая таблица общего этапа ЛЧ: «Ливерпуль» – 1-й, «Барса» – 2-я, «Реал» – 11-й, «Бавария» – 12-я, «Ювентус» – 20-й, «Ман Сити» – 22-й

Стали известны места всех команд, принимавших участие в первой Лиге чемпионов в новом формате. В восьмерку лучших попали «Ливерпуль», «Барселона», «Арсенал», «Интер», «Атлетико», «Байер», «Лилль» и «Астон Вилла».

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