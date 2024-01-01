Рэп на мове, SHAMAN везде и вырезанный Киркоров: странности новогоднего телеэфира

ПРОВАЛЬНОЕ ТВ И УЖЕ ДАВНО!ТОЛЬКО ДЕБИЛЫ СМОТРЯТ ЭТОТ БЕСПОЛЕЗНЫЙ ЯЩИК ДАЖЕ И ВКУШАЯ САЛАТЫ ОЛИВЬЕ......

людмила иванов

Россия 1 огонек в целом понравился, но есть ньюансы: Как туда попал Агутин и зачем Губерниева снова поставили ведущим ,от этого дебила так и разит фальш и лизоблюдство!!!Кто его крышует¿¿