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Свежие комментарии

  • людмила иванов
    Выбирайте правильно что смотреть и что Вы хотите видетьРэп на мове, SHAM...
  • людмила иванов
    Россия 1 огонек в целом понравился, но есть ньюансы: Как туда попал Агутин и зачем Губерниева снова поставили ведущим...Рэп на мове, SHAM...
  • Zoia Goldshtab
    ПРОВАЛЬНОЕ ТВ И УЖЕ ДАВНО!ТОЛЬКО ДЕБИЛЫ СМОТРЯТ ЭТОТ БЕСПОЛЕЗНЫЙ ЯЩИК ДАЖЕ И ВКУШАЯ САЛАТЫ ОЛИВЬЕ......Рэп на мове, SHAM...

Рэп на мове, SHAMAN везде и вырезанный Киркоров: странности новогоднего телеэфира

Рэп на мове, SHAMAN везде и вырезанный Киркоров: странности новогоднего телеэфира

Все эти "огоньки", конечно, не созданы для долгого прицельного просмотра. Предполагается, что ты сидишь за столом, ешь салаты, пьешь кизлярский коньяк или дагестанское шампанское, чистишь абхазские мандарины, а фоном работает телевизор.

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Комментарии
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Zoia Goldshtab
ПРОВАЛЬНОЕ ТВ И УЖЕ ДАВНО!ТОЛЬКО ДЕБИЛЫ СМОТРЯТ ЭТОТ БЕСПОЛЕЗНЫЙ ЯЩИК ДАЖЕ И ВКУШАЯ САЛАТЫ ОЛИВЬЕ......
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8 час.
людмила иванов
Россия 1 огонек в целом понравился, но есть ньюансы: Как туда попал Агутин и зачем Губерниева снова поставили ведущим ,от этого дебила так и разит фальш и лизоблюдство!!!Кто его крышует¿¿
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1 час.
людмила иванов
Выбирайте правильно что смотреть и что Вы хотите видеть
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1 час.

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