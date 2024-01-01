Все эти "огоньки", конечно, не созданы для долгого прицельного просмотра. Предполагается, что ты сидишь за столом, ешь салаты, пьешь кизлярский коньяк или дагестанское шампанское, чистишь абхазские мандарины, а фоном работает телевизор.
Рэп на мове, SHAMAN везде и вырезанный Киркоров: странности новогоднего телеэфира
Комментарии
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Zoia Goldshtab
ПРОВАЛЬНОЕ ТВ И УЖЕ ДАВНО!ТОЛЬКО ДЕБИЛЫ СМОТРЯТ ЭТОТ БЕСПОЛЕЗНЫЙ ЯЩИК ДАЖЕ И ВКУШАЯ САЛАТЫ ОЛИВЬЕ......
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8 час.
людмила иванов
Россия 1 огонек в целом понравился, но есть ньюансы: Как туда попал Агутин и зачем Губерниева снова поставили ведущим ,от этого дебила так и разит фальш и лизоблюдство!!!Кто его крышует¿¿
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1 час.
людмила иванов
Выбирайте правильно что смотреть и что Вы хотите видеть
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1 час.
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