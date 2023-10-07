Турецкие СМИ: Главком ВСУ сообщил президенту Украины об исчерпании резервов для контрнаступления

Недавно главнокомандующий вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный рассказал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что собранные для участия в «контрнаступе» ВСУ стратегические резервы исчерпаны, поэтому теперь придется переходить к обороне.