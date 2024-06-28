Российские военные "Краснополем" уничтожили танк Abrams в зоне СВО

Расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) группировки Центрального военного округа (ЦВО) с помощью модернизированного управляемого снаряда "Краснополь" уничтожил американский танк M1 Abrams Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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