Царьград ФОТО: © GENRIETTA PERYAN/ GLOBAL LOOK PRESS Никита Хрущёв, передавший Крым Украине в 1954 году, оставил после себя не только историческое наследие, но и потомков, которые сегодня живут на Западе, инвестируют в зарубежную недвижимость и активно поддерживают антироссийские нарративы - проклинают Россию, прославляют Украину.
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