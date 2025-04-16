Проклинают Россию: Наследники Хрущёва - жизнь за границей и сопротивление "русскому колониализму"

да от тебя уже весь нет блюёт!!!

Игорь Кузнецов

Ещё раз стоит задуматься о том, как партаппаратчики воспитывали своих детей при том, что с трибуны "бросали лозунги". Конечно же вопрос - на какие деньги была куплена недвижимость в Лондоне? Немного из "денег партии"?