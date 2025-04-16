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Проклинают Россию: Наследники Хрущёва - жизнь за границей и сопротивление "русскому колониализму"

Проклинают Россию: Наследники Хрущёва - жизнь за границей и сопротивление "русскому колониализму"

Царьград ФОТО: © GENRIETTA PERYAN/ GLOBAL LOOK PRESS Никита Хрущёв, передавший Крым Украине в 1954 году, оставил после себя не только историческое наследие, но и потомков, которые сегодня живут на Западе, инвестируют в зарубежную недвижимость и активно поддерживают антироссийские нарративы - проклинают Россию, прославляют Украину.

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Комментарии
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Ингерман Ланская
да от тебя уже весь нет блюёт!!!
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8 час.
Игорь Кузнецов
Ещё раз стоит задуматься о том, как партаппаратчики воспитывали своих детей при том, что с трибуны &quot;бросали лозунги&quot;. Конечно же вопрос - на какие деньги была куплена недвижимость в Лондоне? Немного из &quot;денег партии&quot;?
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2 час.
Юрий Ермолин
А чего ещё ждать от тех, что уже несколько поколений живут в чужых ждя их предков странах?
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1 час.
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