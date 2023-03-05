Тен Хаг о Роналду в запасе на «Ливерпуль» после 0:4 от «Брентфорда»: «Причины были. Знал, какой будет реакция в случае плохого исхода»

Эрик тен Хаг рассказал, как принимал решение об уменьшении игрового времени Криштиану Роналду. Роналду отыграл 90 минут в матче «Манчестер Юнайтед» с «Брентфордом» (0:4) в матче 2-го тура АПЛ, а на следующую игру – против «Ливерпуля» – остался в запасе и вышел на замену на 86-й минуте.
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