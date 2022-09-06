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Подросток повредил позвоночник в аварии на набережной Обводного канала

Сейчас пострадавший находится под наблюдением врачей — его состояние оценивают как среднетяжелое. Несовершеннолетний пассажир иномарки попал в больницу после ДТП на набережной Обводного канала в Петербурге, которое произошло вечером 5 сентября.

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