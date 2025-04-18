Amazon берет под крыло сериал-приквел “Тихоокеанского рубежа” от Legendary

Amazon берет под крыло сериал-приквел “Тихоокеанского рубежа” от LegendaryИздание Variety сообщает, что сериал по вселенной “Тихоокеанского рубежа” с роботами-егерями и монстрами-кайдзю разрабатывается для Prime Video в рамках сделки между студиями Legendary Television и Amazon MGM Studios.
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