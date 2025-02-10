Трамп заявил, что встретился бы с Путиным в подходящий момент

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что считает возможным проведение встречи с российским лидером Владимиром Путиным в подходящий момент, добавив, что также рассчитывает на телефонные разговоры с ним в будущем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии