Сотрудники полиции Ивановской области задержали жителя города Омск, подозреваемого в серии кибермошенничеств

Сотрудниками уголовного розыска и следственного отдела ОМВД России по Ленинскому города Иваново совместно с оперативниками УМВД России по Ивановской области при силовой поддержке задержали жителя города Омск, который подозревается в серии кибермошенничеств.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии