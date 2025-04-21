Прогноз погоды в Крыму на 21 апреля 🌦 В Симферополе +19 и небольшой дождь В Севастополе +14 и облачно с прояснениями В Евпатории +16 и облачно с прояснениями В Черноморском +17 и облачно с прояснениями В Джанкое +18 и небольшой дождь В Ялте +13 и небольшой дождь В Алуште +14 и небольшой дождь В Керчи +13 и небольшой дождь В Армянске +20 и небольшой дождь В Красноперекопске +20 и небольшой дождь В Бахчисарае +17 и облачно с прояснениями В Феодосии +13 и небольшой дождь В Судаке +13 и небольшой дождь 📲 Присылайте в редакцию «Крым 24» истории, а также снятые в своих городах и районах материалы: @tvk24_bot ✅ По поводу рекламы пишите: @reklamak24_bot тест тест.