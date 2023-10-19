Болельщики из Казахстана едут на турнир UFC 294 вместе с Olimpbet

Не пропустите серию специальных репортажей из Абу-Даби с участием Адилжана «Адоса» Сандибекова и выигрывайте iPhone 15! Интриги в двух топовых событиях 21 октября в Абу-Даби состоится одно из самых ожидаемых событий в мире боевых искусств – турнир UFC 294.