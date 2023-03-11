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ДТП с участием 42 автомобилей произошло недалеко от Будапешта

ДТП с участием 42 автомобилей произошло недалеко от Будапешта

Массовая авария с участием 42 автомобилей произошла недалеко от Будапешта на автодороге М1. В результате ДТП повреждения различной степени тяжести получили почти 40 человек, сообщили в главном полицейском управлении.

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