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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Царукяну предложили бой с Махачевым на UFC 302: «Мы отказались для полноценной подготовки»

«Если вы посмотрите, то там прямо на пресс‑конференции Дэйне Уайту протянули записку, потому что это все решалось прямо в моменте.

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